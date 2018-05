"Il Messia opera rock" per il Corpus Domini, lo spettacolo sul palco di Marineo

Grande attesa per la messa in scena dell'opera rock di Daniele Ricci "Il Messia". Il 3 giugno prossimo, presso la Piazza della Repubblica di Marineo in occasione della festività del “Corpus Domini”.

Sul palco si alterneranno i ragazzi della Parrocchia di Marineo SS. Ciro e Giorgio e del Carro di Elia, Salvatore Scarpulla (Gesù di Nazareth), Katia Raineri (Madonna), Francesco Lo Piccolo (Giovanni il Battista) e Maria Concetta Scarpulla (Marta), coreografie curate da Francesca Aquaro e Gabriella Patricola, Regia a cura di Carmelina Battaglia, Maria Concetta Scarpulla e Virgilio Ferrara, Aiuto Regia Giovanni Tuzzolino e Katia Raineri. Gesù di Nazareth: per i cristiani, il Figlio di Dio, il Messia. Per tutti, un grande personaggio della storia del mondo, una figura che nei secoli continua a essere studiata e analizzata nella sua grandezza e nel suo mistero.

Chi è veramente Gesù? È la domanda alla quale in tanti ancora cercano una risposta e che sicuramente ha assillato anche i suoi contemporanei, compresi quelli che sono poi diventati suoi seguaci. E proprio "Tu chi sei?" è l’interrogativo che percorre per intero questo spettacolo, fino alle ultime battute. Opera interamente musicale sulla vita pubblica di Gesù, il musical è un susseguirsi di avvenimenti, d’incontri, confronti… e scontri; personaggi che legheranno tutto lo spettacolo sono la presenza delle donne, con la loro sensibilità e tenerezza, con il lotro intuito: Maria sua Madre, Maddalena e le altre discepole, come Marta, narratrice di tutta la storia, filo che lega persone e accadimenti, raccontandoli agli spettatori.

Una Musica di grande potenza espressiva che racconta, evoca e scuote… facendo diventare lo spazio un tutt’uno con i fatti e con le parole, ritmi e suoni disegnano i luoghi e i momenti, dando attraverso quest’opera rock, la grande emozione di vivere immersi nella storia straordinaria che ha cambiato il mondo. E che ha ancora il potere di cambiare i nostri cuori. La serata, avrà inizio alle ore 21.00. L'ingresso è libero.