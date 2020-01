Teatro, il Biondo porta sul palco del Montevergini "Il contrabbasso" di Suskind

Nello Mascia è il protagonista de Il contrabbasso di Patrick Süskind, che debutta in prima nazionale al Teatro Montevergini di Palermo, mercoledì 23 gennaio alle ore 21.00, nel nuovo allestimento prodotto dal Teatro Biondo di Palermo e diretto da Henning Brockhaus, che vede in scena anche il contrabbassista Lelio Giannetto e i musicisti Alessandro Librio (violino), Vincenzo Bono (viola), Giorgio Garofalo (violoncello), Alessandra Pipitone (pianoforte). Aiuto regista e costumista è Valentina Escobar, mentre le luci sono firmate dallo stesso Brockhaus. Alle musiche di Brahms, Ditters von Dittersdorf, Mozart e Schubert, previste dal testo ed eseguite in parte dal vivo, si aggiungono le composizioni originali di Giannetto.

La scena è stata concepita e realizzata dalle allieve del Corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Elena Fusco, Agata La Rosa e Silvia Maimone coordinate da Valentina Console. La collaborazione tra il Biondo e l’Accademia ha permesso anche alle allieve del Corso di Regia – Jessica Lo Verso, Roberta Mascoli e Daniela Signorino - coordinate da Claudio Collovà, di poter svolgere il ruolo di assistenti alla regia, mentre Andrea Amato, allieva del Corso di Scenografia, è stata assistente ai costumi. Lo spettacolo replicherà al Montevergini fino al 2 febbraio.

Prima opera teatrale dello scrittore Patrick Süskind, Il contrabbasso, rivelatosi sin dal suo debutto un incredibile successo tradotto in ben 27 lingue, è il monologo di un mite contrabbassista di un’Orchestra pubblica. Il musicista vive in un monolocale completamente isolato dal resto del mondo. Con il passare del tempo, il suo monologo, che all’inizio sembra un elogio del suo strumento e della carriera musicale, diventa contraddittorio e alla fine emerge la verità: il contrabbassista si rivela un modesto musicista di terza fila, introverso e frustrato per non essere riuscito a far carriera.

Il suo lavoro lo fa star male e lo spinge a bere continuamente birra, confessa di odiare il suo strumento e i grandi compositori con i quali è costretto quotidianamente a cimentarsi, da Mozart a Wagner, la cui grandezza non fa che ribadirgli la sua pochezza. Fallito e demoralizzato, in un crescendo di disperazione, il musicista confessa anche il suo amore per la giovane cantante Sarah, alla quale però non ha mai avuto il coraggio di rivelarsi. Disperato, medita un gesto clamoroso, un atto “eroico” da commettere durante la prima dell’Oro del Reno diretta da Riccardo Muti.

Il grande regista tedesco Henning Brockhaus, per anni assistente e stretto collaboratore di Giorgio Strehler, imprime al dramma di Süskind una connotazione surreale, ambientandolo in uno spazio asfittico che riflette, metaforicamente, l’interno del contrabbasso del quale il protagonista è di fatto prigioniero.

Calendario delle rappresentazioni