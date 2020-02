"I miserabili" al Biondo, Franco Branciaroli nello spettacolo sul romanzo di Victor Hugo

Franco Branciaroli è il protagonista de I miserabili, adattamento teatrale di Luca Doninelli del celebre romanzo di Victor Hugo, che debutta al Teatro Biondo di Palermo venerdì 7 febbraio alle ore 21.00 con la regia di Franco Però.

Lo spettacolare allestimento, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dal Centro Teatrale Bresciano e dal Teatro De Gli Incamminati, vede in scena, al fianco di Branciaroli (che interpreta il ruolo di Jean Valjean), Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, Valentina Violo. Le scene sono di Domenico Franchi, i costumi di Andrea Viotti, le luci di Cesare Agoni e le musiche originali di Antonio Di Pofi.

Repliche fino al 16 febbraio. Martedì 11, alle ore 17.00, Franco Branciaroli incontrerà il pubblico nella Caffetteria della GAM di Palermo insieme all’Associazione Amici del Teatro Biondo. I miserabili è l’opera letteraria più popolare dell’Ottocento e una delle più famose in assoluto. Le vicissitudini dell’eroe del popolo Jean Valjean incrociano vent’anni di storia francese, proponendosi come riflessione sociologica di valore universale. Per la prima volta i diseredati, gli sfruttati, gli anonimi cittadini dimenticati da tutti diventano protagonisti della grande Storia.

"Ne I miserabili - spiega il regista Franco Però - possiamo vedere la storia della redenzione di un galeotto, il rapporto con il sacro, la grande Storia, l’amore, la ribellione, l’ingiustizia sociale. Concordo con il recente parere di un critico francese che ha scritto che si tratta forse del romanzo più famoso che esista in Occidente, ma che pochissimi hanno letto per intero, tanto è imponente. I miserabili è veramente un fiume in piena: devi gettarti dentro e lasciarti trasportare. Molti sono stati i motivi che ci hanno spinto verso questa “follia”: forse uno dei primi è nato dallo sguardo sul momento che stiamo vivendo nella nostra società, dove si assiste all’inesorabile ampliarsi della forbice fra i “molto ricchi” e i “molto poveri”, fra chi è integrato nella società e chi invece ne è ai margini. Non c’è stata una giornata delle prove in cui, per sistemare una battuta, per cercare una parola, non ci siamo imbattuti in concetti universali, pensieri che toccano il mondo di oggi, la nostra società. C’è poi un’altra considerazione: il pubblico, a teatro, sembra sempre più attratto da operazioni legate alla narrativa. La narrativa sulla scena è un mezzo che permette di attrarre anche fasce non abituate a frequentare le platee teatrali. Naturale dunque guardare ai grandi romanzi. Poi subentrano le passioni, le vicinanze culturali che ognuno possiede. Personalmente, accanto a quella mitteleuropea, ho sempre frequentato soprattutto la letteratura francese".

Calendario delle rappresentazioni