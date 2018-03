"I love you baby" al teatro San Filippo Neri, in scena gli equivoci che precedono il fatidico sì

Prende spunto dalla celebre canzone di Gloria Gaynor che gli dà il titolo, risuonando più volte durante la serata, lo spettacolo dal titolo “I love you baby”, in programma alle 18 di domenica 18 marzo al Teatro “San Filipo Neri”, in via Fausto Coppi, allo Zen, nell’ambito della seconda edizione della rassegna teatrale “Riapriamo il sipario”, organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici Salvo Tarantino e Salvo Alicata.

Un testo che ha tutti gli ingredienti per una commedia brillante ma non scontata, con un ritmo e una trama incalzante che prende spunto da una situazione paradossale e da una serie di equivoci, quelli che anticipano il fatidico SI, regalando al pubblico tante risate. Prodotto dall’associazione “Teatro e Vita”, con la regia di Giuseppe Celesia, lo spettacolo vede in scena lo stesso Celesia insieme a Manuela Donzelli, Ferdinando Gattuccio, Francesco Italia, Sonia Lo Coco, Paola Di Marco e Maria Grazia Saccaro. Scene di Gigi Lombardo, acconciatura e costumi di Giordana Nicolosi, progetto luci di Giuseppe Celesia.