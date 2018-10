"L'hotel del libero scambio", lo spettacolo sul palco del Teatro Sant'Eugenio

Vizi. Lussuria, pigrizia, avarizia… tutti i peggiori difetti delle persone, vanno in scena in una commedia brillante coinvolgente quanto esilarante. “L’hotel del libero scambio”, spettacolo del 1894 di Georges Feydeau e Maurice Desvallières, va in scena riadattato e modernizzato dall’Associazione G. In tre atti, il poco attraente Picillo, stanco d’essere messo sotto torchio dalla moglie, proverà in tutti i modi a conquistare Marcella, la moglie del suo caro amico e collega Pagnotta. A mettere i bastoni tra le ruote ai due aspiranti amanti, saranno tutti gli altri personaggi della commedia: mogli, nipoti, camerieri e poliziotti.