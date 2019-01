"Holocaust, stanza 11", lo spettacolo sul palco del Teatro Roma di Bagheria

Domenica 03 febbraio 2019 alle ore 18.00, l’Associazione Culturale Mecenatia torna in scena al Teatro Roma di Bagheria (PA) con Holocaust – Stanza 11.

A metà tra lo storico e il metafisico, Holocaust, si presenta come una dissonante giostra di tormentate coscienze. Una stazione, una stazione qualunque, attraversata, per una crudele casualità, da cinque vite umane sospese, alla soglia di una condanna senza processo: un abbandono di sogni. Il bagaglio è pesante: ciascuno stringe forte il suo, con la sua identità violata, i suoi sacri affetti. Una cupola di gelida follia sovrasta un pugno di esseri umani che tra loro non si conoscono. La giostra gira, finché il filo spinato non assale anche il suo carillon, soffocando la speranza di una libertà innocente in una camera a gas; la giostra compie il suo ultimo giro.

Lo spettacolo presenta in chiave simbolica e suggestiva la drammatica storia dell’olocausto dall’avvento del nazismo, all’imposizione delle leggi razziali fino alla deportazione nei campi di concentramento. In scena gli attori dell’Associazione Culturale Mecenatia diretti da Oriana Billeci. Costi: biglietto 8 euro – è possibile prenotare servizio di baby parking al costo di 4 euro.