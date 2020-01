"Gli amici non hanno segreti", sul palco del Teatro Jolly una commedia pungente

“Gli amici non hanno segreti”, in scena dal 31 gennaio al 9 febbraio al Teatro Jolly, è la prima commedia scritta da Antonello Costa con Gianluca Irti, autore che da anni collabora ai suoi spettacoli di varietà.

Una pungente, divertente, irriverente commedia che si basa su una semplice domanda: diciamo tutti la verità? O abbiamo sempre qualche bugia o un segreto da confessare, anche agli amici più importanti. La pièce viene riallestita con una nuova scenografia e un nuovo cast e si sviluppa attraverso il rapporto tra tre amici. Salvo, con il sogno di fare il cantante ma costretto a lavorare in un piano bar, fidanzato con Giulia, ma non troppo fedele. Ciro, che vive tra mille espedienti (tra cui anche un commercio in perizomi) e le troppe bugie alla madre. Infine c’è Giuseppe Maria, impiegato alle poste, fidanzatissimo con Benedetta, fissato con l'ordine e la pulizia, maniacale e puntiglioso.Si intrecciano le storie di queste tre diverse personalità, delle loro relazioni amorose, del lavoro, della vita. Due ore di risate che porteranno i protagonisti a svelare agli altri i propri segreti. Dalla sua prima edizione, la commedia ha raggiunto le 150 repliche, con un gradimento altissimo da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. In scena Antonello Costa, Gianpiero Perone, Giuseppe Cantore, Claudia Ferri, Michela Fontana e Annalisa Costa.

Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: Venerdì 21.15 /Sabato 17.30 – 21.30/ Domenica 18.30. Costo del biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro