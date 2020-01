Un combattente per la libertà in un film, "Il giovane Pertini" al cinema Rouge et Noir

Martedì 21 gennaio alle 20:30 alla presenza del regista sarà presentato a Palermo al Rouge et Noir il film Il giovane Pertini - Combattente per la libertà di Giambattista Assanti, con lui anche Stefano Caretti del Centro studi e documentazione Sandro Pertini e Valdo Spini presidente della Fondazione Circolo Rosselli. Introdurrà l'incontro Gian Mauro Costa.

Luglio 1978, Quirinale. Da pochi giorni l'Italia ha eletto il suo settimo Presidente. Nella sala presidenziale, dietro la scrivania, un uomo tenta lentamente di rimettere ordine separando telegrammi di auguri provenienti da tutto il mondo, da quelli strettamente personali. Una folata improvvisa di un vento impertinente spalanca una finestra che sembrava chiusa e scompiglia gran parte delle carte che giacciono sulla scrivania. La mano dell'uomo tenta di afferrare dei fogli e, quasi casualmente, cade su un vecchio e logoro quaderno, con una copertina unta e ricucita con nastro adesivo. È il suo diario di prigionia.

Il presidente ha un sussulto, si toglie gli occhiali e girando la prima pagina del quaderno, lentamente e con la voce rotta dalla commozione, legge il primo rigo «...29 Dicembre 1929, in navigazione verso l'isola di Santo Stefano…». Un lungo flash back, dal '29 al '43, racconta di un uomo, del suo coraggio e della sua battaglia alla ricerca della libertà, attraversando dodici anni della storia dell'Italia fascista, il difficile e tormentato rapporto con la madre Maria e il suo grande amore "sacrificato" per amor di patria Matilde, la donna che gli è stata a fianco negli anni più difficili. Biglietti in prevendita presso il botteghino del cinema, ogni giorno tra le 16:30 e le 22:00. Intero 6 euro e 5 euro ridotto universitari e over 65.