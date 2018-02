Le gesta di Ruggiero nel teatro dei pupi, lo spettacolo sul palco del Carlo Magno

Sabato 24 febbraio al teatro stabile Carlo Magno - zona porto di Palermo - il puparo Enzo Mancuso e la Compagnia Carlo Magno mettono in scena lo spettacolo di opera dei pupi: Le gesta di Ruggiero, da antichi canovacci liberamente tratto dagli episodi della "Storia dei Paladini di Francia", di Giusto Lo dico.

L’Imperatore Carlo Magno manda uno dei suoi paladini, Ruggero, come ambasciatore presso il papa per avvertirlo che i Saraceni si stanno preparando per invadere l’Italia. Sulla via del ritorno, dopo aver liberato dalle mani di un terribile gigante la figlia del Duca Namo di Baviera, Elerina, arrivata la notte sono costretti a cercare rifugio in un castello.