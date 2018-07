"Funny Money", lo spettacolo di Gino Bonanno sul palcoscenico del cineteatro Lux

Al Cineteatro Lux via Francesco Paolo di Blasi 25/27, mercoledì 4 luglio alle ore 21, la compagnia teatrale il Carrozzone mette in scena lo spettacolo "Funny Money" con la regia di Gino Bonanno.

La sera del suo compleanno, la moglie Jean attende che il marito rientri dal lavoro per festeggiare. Henry è in notevole ritardo e Vic e Betty, la coppia di amici invitati, stanno per arrivare. Ma in metropolitana Herry scambia la sua valigetta senza accorgersene. Arrivato alla stazione, la apre per prendere i guanti e si rende conto dell’errore, nella borsa ci sono 735.000 sterline. Eccitatissimo entra nel bagno di un pub e conta i soldi, una cifra che gli permetterebbe di vivere da nababbo. Convinto della provenienza illecita del denaro, si sente giustificato e, senza scrupoli, se ne appropria. Da quel momento la vita di Henry prende il ritmo frenetico della farsa, si sveglia in lui un intrepido avventuriero. Tutto diventa possibile, basta pagare, fino al momento in cui Henry capisce che tutto si è ridotto a una transazione economica, perfino l’amicizia e l’amore.