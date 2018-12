"Frozen", al Teatro Savio in scena uno spettacolo per tutta la famiglia

Uno spettacolo per tutti che farà vivere grandi emozioni. Sabato 15 e domenica 16 dicembre alle ore 17:30 andrà in scena al Teatro Savio, Frozen, spettacolo della rassegna 2018/2019 della Compagnia delle Fiabe. Lo spettacolo sarà replicato il 22, il 23 e straordinariamente il 26 dicembre.

Un musical,ricco di effetti speciali, che oltre a stupire piccoli e grandi, lancerà messaggi importanti e farà riflettere. Elsa, è nata con un potere speciale che le permette di controllare il freddo, il ghiaccio e la neve e ha un rapporto speciale con la sorella minore Anna. Tutto va bene fin quando,durante un gioco, Elsa sbaglia a lanciare il suo incantesimo e colpisce la sorella alla testa gelandola. Da quel momento le due sorelle si separano: da una parte rimane l’innocente e ignara Anna che non capisce perchè la sorella la rifiuta ma cerca sempre di avvicinarsi a lei, dall’altra c’è Elsa, costretta a nascondersi da tutto e da tutti per paura di poter fare nuovamente del male a qualcuno.

Sarà la comprensione di Elsa e l’amore fraterno che lega le due giovani a riportare tutto alla normalità. Il pensiero positivo che caratterizza il personaggio di Anna deriva dalla grande fiducia e affetto che lei ripone nella sorella. Il messaggio è chiaro: non si è mai soli. La volontà di poter essere d’aiuto, di poter fare qualcosa per qualcuno oltre che per se stessi è un forte motore che ci spinge a guardare al mondo con occhi più sereni e positivi, questo è il messaggio di Anna.Se lasciassimo che un solo avvenimento o un errore possa controllare i nostri pensieri e i nostri atteggiamenti da li in avanti, ci condanneremmo ad una vita di negatività e di fallimenti. Se invece, non ci lasciamo scoraggiare dai rifiuti e dalle avversità, ma continuiamo a cercare sempre il lato positivo, la vita finirà per sorriderci di nuovo.

La rielaborazione del testo e la cura delle musiche sono di Antonio Sposito. Le scenografie di Danilo Zisa. I costumi di Erina Mollica. Le coreografie di Laura Saitta. La regia di Giovanni Sposito. E nel cast, Antonio e Nunzia Sposito, Enza Savona, Danilo Zisa, Rosario Costanza, Donato Zappalà, Arturo Mollica ed Andrea Di Paola, e con la partecipazione dei piccoli allievi del laboratorio teatrale “Arte a tutto tondo”.