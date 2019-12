"Fratelli… ma non troppo", lo spettacolo de I Sansoni torna sul palco del Teatro Jolly

Dopo il successo della prima tournée teatrale siciliana e le due tappe a Roma (Teatro Garbatella) e Pescara (Teatro Massimo), i Sansoni tornano a Palermo con lo spettacolo “Fratelli… ma non troppo”, scritto con l’autore Salvo Rinaudo e diretto da Ernesto Maria Ponte.

Martedì 17 dicembre (ore 21), a grande richiesta, il primo ed esilarante spettacolo de I Sansoni verrà riproposto al pubblico sul palcoscenico del Teatro Jolly, in vista delle nuove produzioni che vedranno il duo comico palermitano impegnato per tutto il 2020.

«Questa replica è un nostro piccolo regalo di Natale - dicono i due artisti - e proprio per questo il prezzo unico del biglietto è fissato a 12 euro. Vogliamo salire sul palco e divertirci con chi questo spettacolo deve ancora scoprirlo, ma anche con chi l’ha già visto e pagherà poco più di un biglietto del cinema per rivederlo. Per noi, inoltre, vedere il pubblico del web riversarsi a teatro è un regalo senza prezzo. Significa che la gente è ancora sveglia e attenta, e se stimolata è felice di uscire di casa per conoscere un altro lato della nostra vita».

Sì, perché “Fratelli… ma non troppo” racconta in modo ironico ed emozionante il rapporto quotidiano tra due fratelli: Fabrizio e Federico. Fabrizio (il fratello maggiore) è quello più preciso, pignolo e pungente, mentre Federico (il minore) è quello più “sulle nuvole”, superficiale e spirito libero; Federico è il figlio preferito, Fabrizio il capro espiatorio... cliché che sono pronti ad intrecciarsi nella ruota dei contesti della vita reale. Federico, nascendo, ha deciso di scombinare il mondo di Fabrizio, che da due anni faceva la vita del figlio unico, coccolato e pieno d’attenzioni. Condividono tutto, ma le due personalità sono diametralmente opposte. Sarà scontro fra fratelli e intreccio di famiglia; a casa, a scuola, a lavoro! Hanno un solo nemico in comune: i genitori. E quando il destino si metterà di mezzo e l'odio diventerà amore, potrebbe essere troppo tardi. Una vita condivisa per fortuna o purtroppo: questa è la storia di due fratelli... ma non troppo.

Durante la serata, organizzata dall’agenzia Tiz di Tiziano Di Cara con la collaborazione di Primafila, per i possessori della Primafila Card sarà possibile acquistare la maglietta con la grafica ufficiale “Tu mi dai fastidio” ad un prezzo speciale. Al termine dello spettacolo i Sansoni saluteranno i loro fan.