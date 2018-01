"Fratelli... ma non troppo", sul palco del Teatro Agricantus arrivano I Sansoni

Domenica 14 gennaio, alle ore 21.30, all'Agricantus il primo spettacolo de I Sansoni, il duo comico palermitano, fratelli nella vita, dal titolo "Fratelli... ma non troppo!".

Fabrizio e Federico sono fratelli. Perché Federico, nascendo, ha deciso di scombinare il mondo di Fabrizio, che da due anni faceva la vita del figlio unico coccolato e pieno d’attenzioni. Sarà scontro fra fratelli e intreccio di famiglia; a casa, a scuola, a lavoro! Poi, il destino, si metterà in mezzo e quando l'odio diventerà amore potrebbe essere troppo tardi. Una vita condivisa per fortuna o purtroppo: questa è la storia di due fratelli… ma non troppo. Scritto con Salvo Rinaudo. Regia di Ernesto Maria Ponte.

