Musica e teatro che si fondono, lo spettacolo "I fratelli La Strada" alla Fabbrica 102

Giovedì 7 marzo arrivano alla Fabbrica 102 arrivano ‘I fratelli La strada’, duo di musicisti nato nel 2004 nel a Barcellona dall'incontro tra Anna Garcia y Alba (Andorra) e Antonino D'Antoni (Sicilia) che si dal primo incontro si esibisce con frequenza quotidiana per le strade della capitale catalana. Lo spettacolo comincerà alle 21.45.

Nel 2005 ecco lo spettacolo "i Fratelli La Strada ...un racconto per chitarra e violino..." messo in scena quasi cento volte tra cafè teatro, auditori e festival di Spagna, Italia e Francia. Si tratta di un lavoro che unisce recitazione e musica, principio di un viaggio di ricerca arricchito dal contributo della "nave dei folli", Azart Ship of Fools, compagnia teatrale che naviga su un peschereccio del 1916 e viaggia per i porti del mediterraneo.(Spagna,Italia,Malta,Grecia).

Tra il 2006 e il 2008, i Fratelli La Strada hanno realizzato la colonna sonora originale di cinque opere di teatro, oltre alle musiche per circa 20 cortometraggi e si specializzano come microbanda di Cabaret. La ricerca musicale porta allo spettacolo "Digue Dingue Don Dene...canzoni con i denti di oro" recital di melodie tradizionali europee eseguite ed arrangiate per chitarra violino e voci. Ma non solo.

L'arricchimento nelle tecniche del cabaret, la commedia, il teatro di figura e dell'assurdo si concretizza in "Icariotika" uno spettacolo musical-teatrale nel quale al ventaglio ampio di tecniche, si aggiunge quello degli strumenti che affiancano la chitarra e il violino, come la lira e il lauto cretese, la fisarmonica, lo zurash, le percussioni, le campane, la chitarra battente, il mandolino, e una serie di strumenti giocattolo utilizzati come strumenti "Adulti" con risultati sorprendenti