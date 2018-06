Claudia Gerini racconta vita, poesia e musica di Franco Califano: lo spettacolo a Pollina

“Qualche estate fa”: vita poesia e musica di Franco Califano raccontati da Claudia Gerini e il Solis String Quartet. Lo spettacolo, proposto dall’organizzazione di eventi “Aria di Eventi” di Matteo Boscarino, avrà luogo domenica 22 luglio alle 21.30 presso il Teatro Pietra Rosa di Pollina.

La storia artistica di Franco Califano si è sempre intrecciata, per scelta consapevole, con quella umana, al punto che il personaggio, forse, ha spesso finito con il mettere in ombra l'autore di tanti successi. "Qualche estate fa" prova a riportare in equilibrio le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore. Il testo, per sfuggire alla tentazione di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri, cioè, narrati da altrettante voci di donne diverse: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all'uomo e all’artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano, di modo che sia la musica a porgersi come didascalia del racconto e non viceversa.

Lo spettacolo vuole restituire, in musica e parole, l’immagine di un’artista refrattari alla routine. Tra le canzoni cantate da Claudia Gerini e rese in musica, con arrangiamenti originali, dal Solis String Quartetal cune tra e più famose come “Tutto il resto è noia”, “Minuetto”, “La musica è finita” e “Un’estate fa”. Protagonisti indiscussi sono Claudia Gerini, attrice di cinema e di teatro, showgirl e protagonista di scene che l’hanno vista esibirsi anche a livello canoro. Uno dei talenti più amati e conosciuti dal pubblico italiano, nel 2018 vince il David di Donatello nel ruolo di migliore attrice non protagonista nel film “Ammore e Malavita”.

Sulla scena insieme a Claudia i Solis String Qaurtet, il quartetto d’archi più conosciuto sulla scena nazionale e internazionale. Protagonisti dei tour di nomi della musica italiana di grande risonanza tra cui: Baglioni, Celentano, Bennato, Elisa e Nannini. Vincitori del “Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, hanno partecipato alla realizzazione dell’album dei Negramaro “La Finestra”. “Qualche estate fa” nasce da un’ idea di Solis String Quartet, soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, canzoni di Franco Califano, arrangiamenti di Antonio Di Francia e regia di Massimiliano Vado.