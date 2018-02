"Flexing heart", la danza contemporanea sul palco del Piccolo Teatro Patafisico

Sabato 24 febbraio alle 21 e domenica 25 alle 18 al Piccolo Teatro Patafisico torna di scena la danza contemporanea con lo spettacolo "Flexing Heart - Il Cuore Articolare" ideato da Giovanna Velardi con in scena alcune tra le giovani promesse della scena palermitana come: Sabrina Vicari, Federica Aloisio, Tiziana Passoni, Silvia Oteri, Valentina Iaia e Giovanna Velardi.

Le musiche dal vivo durante lo spettacolo saranno curate da un altro astro nascente in campo artistico, questo in campo musicale: Angelo Sicurella. Un percorso di movimento sulla ricerca del cuore articolare, uno speaker, sei danzatori. Un corpo in dinamica: tutto parte e torna dal centro, una danza energetica, espressiva, che si avvale della personalità delle interpreti. "Uno spettacolo Il Cuore Articolare che nasce dalla mia ricerca e da una riflessione sul centro del corpo, - spiega Giovanna Velardi - dall'idea del centro del corpo attivo, stabile, energetico ma anche flessibile. È un metodo che utilizzo per la creazione perché mi ha portato a sviluppare un linguaggio, è il metodo che utilizzo anche per la formazione di danzatori e attori".