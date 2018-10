"Ex-Citation", danza sul palco del Teatro alla Guilla: in scena lo spettacolo di Silva Giuffrè

Teatro, musica, danza e spettacoli per bambini con uno sguardo solidale rivolto al quartiere Capo. Al via, venerdì 26 ottobre alle 21, l’ottava stagione del Teatro alla Guilla di Palermo, con la direzione artistica dell’attore e regista da Valerio Strati. Si parte con lo spettacolo di danza “Ex-Citation” di e con Silva Giuffrè (compagnia Omonia- Contemporary Arts, musiche originali Giuseppe Rizzo e Gabriele Giambertone) in scena il 26 e il 27 ottobre alle 21. La stagione continua il 3 novembre con la musica di Vincenzo Capodicasa e il suo concerto “Inediti” per proseguire il 30 novembre e il primo dicembre con lo spettacolo teatrale del regista calabrese Santo Nicito, “Il fetido stagno” con Lorenzo Praticò e le musiche di Biagio Laponte.

“Continuiamo il nostro lavoro nel quartiere Capo e nella città con una stagione di resistenza - dice il direttore artistico Valerio Strati -. Il nostro piccolo spazio con appena una quarantina di posti vuole essere una presenza viva e costante e un luogo di fermento aperto a tutti gli attori e gli artisti che vogliono sperimentare percorsi nuovi e di qualità. Certo non è facile, ma siamo felici di avere raggiunto il traguardo dell’ottava stagione”. Anche quest’anno la Guilla propone la formula del “Pane e teatro” con una serie di serate solidali in cui il pubblico invece di pagare un biglietto porta a teatro dei generi alimentari da donare alle famiglie bisognose del quartiere, tramite le associazioni attive sul territorio.