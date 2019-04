"Due gonne e un doppiopetto", lo spettacolo in scena sul palco del Teatro Jolly

Tre note e brillanti attrici riunite per animare una divertente commedia. Mary Cipolla, Bianca Ara e Caterina Salemi saranno, infatti, le protagoniste di “Due gonne e un doppiopetto” in scena al Teatro Jolly di Via Domenico Costantino 54-56, da venerdì 26 aprile a domenica 5 maggio.

Un’Italia che taglia, cuce e ricuce… che si ricicla. Una metafora a cui si rivolge il lavoro modesto di due sartine che eseguono riparazioni di roba smessa, roba che andrebbe sostituita, ma…c’è la crisi. E, all’orizzonte… il sogno: entrare nel mondo dell’haute couture, l’atelier di Madama Godette, ex diva, il cui nome rievoca un passato di piaceri e le cui fogge del vestire riecheggiano la faraonicità degli spettacoli di rivista del quale firmamento, Madama Godette fu stella, anzi, meteora. Il finale è a sorpresa, come si addice a ogni buona commedia italiana. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: venerdì 21.15/ sabato 17.30 – 21.30/ domenica 18.30. Costo del biglietto: intero 18 euro/ ridotto 16 euro.