"Diritto e rovescio", la performance teatrale sul palco dell'associazione Quarto Tempo

Domenica 21 ottobre dalle 21 alle 22 presso l'Associazione Quarto Tempo, via Bara all'Olivella 67, si svolgerà lo spettacolo teatrale Diritto e Rovescio, performance teatrale di e con Maria Grazia Lala, Fausto Bonfanti, Francesca Federico, Francesco Rizzo, Giovanna Lombardo, Alberto Lubrano.

Lo spettacolo è il risultato di un esperimento fatto da un gruppo di persone che li accomuna l'amore per l'arte in tutte le sue forme, pittura, musica, teatro, scrittura e creazioni video. Da questa esperienza è nata una performance della durata di 35 minuti, dove attraverso movimenti, corpi, musica e soprattutto persone, abbiamo voluto innescare una forma d'arte improntata sull'espressione. In questa, abbiamo emulato esperienza di vita quotidiana dove attraverso passioni e controversie, raccontiamo una storia dove tutti possono rispecchiarsi. Contributo di 5 euro.