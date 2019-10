"E dov'è la novità?", primo spettacolo della stagione al Jolly: il teatro inizia con il cabaret

Per la prima volta il cartellone del Teatro Jolly si apre con il cabaret che è sempre stato il gioco teatrale più vario per la convergenza di più generi di spettacolo, come dimostra questa nuova produzione della compagnia di Giovanni Nanfa.

Il titolo, E dov’è la novità?, non rappresenta un contenitore, ma un’esilarante denuncia della tendenza nazionale ad abituarsi a tutto. Non ci stupisce più niente, come conferma l’amara constatazione che la realtà ha superato la fantasia, e, pertanto, non ci indigniamo più. Il gioco del “chi l’ha detto?” apre in modo frizzante lo spettacolo con una divertente lettura dei più recenti temi di attualità. Segue un argomento molto discusso come il costo dei biglietti aerei che si riduce insieme allo spazio per il passeggero.

Ritorna puntuale il problema della sanità, e la satira politica compare e scompare con sapiente tempismo. Si ride senza sosta per la irresistibile comicità delle situazioni e delle battute mai scontate, soprattutto quando l’argomento è molto intrigante. È il caso della tanto discussa dieta che fa vivere fino a 120 anni e che cattura un’intera famiglia, davanti al televisore. Le doti canore di Giuseppe Giambrone e Roberta Lacca vengono evidenziate da duetti e parodie liriche di sicuro effetto.

Nanfa, come un esperto direttore di orchestra, si diverte a spiazzare il pubblico con le sue incursioni e inserisce un tributo al cabaret più classico: un monologo sulle peripezie tragicomiche di un uomo che si sente perseguitato dalla cattiva sorte. Il ritmo inarrestabile è garantito da Nicola Vitale che col suo pianoforte scandisce i tempi di tutte le gag. Sorprendente risulta l’affiatamento col nuovo acquisto Manfredi Di Liberto che interagisce con gli altri attori durante tutto lo spettacolo, e che coinvolge il resto della compagnia in alcune delle sue performance da fantasista. E dov’è la novità? replica al Teatro Jolly di Palermo dal 4 al 27 ottobre.

Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: venerdì 21.15, sabato 17.30 e 21.30, domenica 18.30. Costo del biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro.