"La distrutta del castello di Altaripa", lo spettacolo dei pupi al teatro Carlo Magno

Il 12 e il 13 aprile, al teatro Carlo Magno, lo spettacolo dei pupi siciliani dal titolo "La distrutta del castello di Altaripa". Lo spettacolo è adatto anche ai bambini.

Da oltre un decennio, la Compagnia Carlo Magno diretta da Enzo Mancuso ultimo discendente della storica famiglia, che dell’antica arte dell’opera dei pupi ha fatto la storia di Palermo a partire dagli anni Venti, ha avviato un metodico lavoro di messa in scena su antichi canovacci di tutti gli episodi della “Storia dei Paladini di Francia“.

Carlo Magno manda uno dei suoi paladini, Ruggiero, come ambasciatore presso il papa per avvertirlo che i Saraceni si stanno preparando ad invadere l’Italia. Sulla via del ritorno Ruggiero uccide prima un drago che lo aveva attaccato e dopo a liberare una dama da un terribile gigante. La dama si chiama Elerina, ed è la figlia del Duca Namo di Baviera. La notte scende improvvisamente e loro sono costretti a cercare rifugio in un castello. Il castello appartiene ad un pagano, Pinamonte, che li accoglie con falsa cortesia ma poi, durante la cena, fa avvelenare i cibi. Ruggiero, durante la notte, si sveglia in preda a terribili dolori e Pinamonte, udendo le grida, ordina di finirlo a pugnalate.

Nel trambusto Elerina riesce a fuggire. Gli angeli portano in cielo l’anima buona di Ruggiero. Il mago Malagigi è preoccupato perché il cibo si è trasformato in pietra davanti ai suoi occhi. Invoca , quindi, il diavolo Nacalone che gli rivela il triste destino di Ruggiero. Disperato per non essere riuscito ad evitarlo, Malagigi vola sul dorso di Nacalone per fare la sua parte nel vendicare Ruggiero. Elerina giunge alla corte di Carlo Magno, dove racconta come Pinamonte ha ucciso Ruggiero. Il Re e i suoi paladini sono inorriditi dal racconto e partono immediatamente, con Orlando e Rinaldo in testa, per punire il traditore. In una battaglia ai piedi delle mura del castello, i paladini fanno strage dei Saraceni, fino a quando anche lo stesso Pinamonte viene ucciso. Come tocco finale, Malagigi da fuoco al castello