"Disney Magique, i sogni son desideri": lo spettacolo per bambini e non al Teatro Golden

Domenica 2 dicembre alle 18 il primo appuntamento dedicato ai bambini con “Disney Magique. I sogni son desideri”: il mondo dei personaggi nati dalla fantasia di Walt Disney rivivono attraverso musica e parole, coinvolgendo grandi e piccini.

Topolino, il beneamato di tutti, vi aspetterà al Teatro Golden per festeggiare insieme il suo compleanno con una luminosa sorpresa, un piccolo cadeaux per tutti. Da Mary Poppins al Re Leone, da Cenerentola ad Aladin, da La Bella e La Bestia a Pinocchio, da la Sirenetta a Frozen saranno messi in scena dalla prima compagnia stabile di teatro musicale formata da bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, progetto è nato in collaborazione con la Scuola di Teatro Putia d’Arte Malvina Franco a Parco Villa Pantelleria diretta da Lollo e Santina Franco. I testi degli spettacoli sono di Nicola Franco, mentre la regia è di Santina e Nicola Franco. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10.

Marialisa é una bambina come tanti altri bambini, ama la tecnologia e i suoi giochi preferiti sono quelli elettronici. É il giorno del suo compleanno, e mentre la mamma si occupa dei preparativi per la festa, decide di sbirciare fra i regali. Trova un videogioco e comincia subito a giocare ma…. dopo pochi minuti, battendo il record, è stanca e annoiata. Apre una scatola e con grande sorpresa trova qualcosa “di nuovo”….un libro di favole. Lo osserva e ne apprezza “i colori e l’odore”, ma subito ritorna in se e definendo il libro “roba d’altri tempi”, deduce che sicuramente sarà finito fra i suoi regali per errore. All’improvviso si materializza una ragazza, “sarai la commessa del negozio” dice Marialisa, “vi siete accorti dell’errore e siete venuti a riprenderlo”, “Si” risponde la ragazza-fata, “ma adesso é tardi, prova a sfogliarlo e….” magicamente si ritrovano nel mondo della fantasia.

A dare il benvenuto a Marialisa sará un piccolo elfo che, insieme alla fata, la condurrà in un viaggio attraversando il mondo delle parole strane, il mondo dell’amore, il mondo dell’avventura e il mondo dei cattivi. Marialisa entrerà totalmente nel mondo fatato, si vestirà degli abiti e delle azioni dei protagonisti dando vita alle emozioni. E alla fine il piccolo elfo e la fatina spiegheranno l’importanza di credere nei sogni e nella fantasia: “Prova a sentire il suono di un battito d’ali, prova a credere che ogni cosa sia perfetta. Tu sei ancora una bambina e puoi farcela. Devi sognare di più Saper sognare è un dono. Ecco questo è il nostro regalo per il tuo compleanno. Un paio d’ali. Le ali della Fantasia. E adesso tocca a te batterle nel modo giusto”.

Da sessant’anni il Golden, la sala privata più grande di Palermo, accoglie spettacoli, musica e proiezioni. Gestita attualmente dalla Quintarte Srl, con la direzione di Simonetta Giunta e Alessio Mangano, da quest'anno diventa anche teatro di produzione con la rassegna “60 anni in scena” che vede la collaborazione per la direzione artistica dei settori Prosa, Danza e Teatro per Bambini di Santina Franco.