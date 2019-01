"Didon Now", prima lo spettacolo poi l'incontro col pubblico: Lina Prosa allo Spazio Franco

Sabato 26 gennaio alle ore 21:15 va in scena allo Spazio Franco Didon Now di Lina Prosa per la regia di Andrea Saitta nell’ambito della rassegna Scena Nostra il focus della drammaturgia siciliana realizzato dallo Spazio Franco in collaborazione con Latitudini.

Non poteva mancare tra i prodotti “made in Sicily” della rassegna Lina Prosa, drammaturga di successo che il 21 gennaio 2019 ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria nella città di Palermo. Brillante autrice de La Trilogia del Naufragio che afferma la sua scrittura a livello internazionale, la Prosa fonda nel 2018 al Centro Amazzone di Palermo lo spazio di ricerca “ClassicoContemporaneo” dove indaga il rapporto tra drammaturgia classica e scena contemporanea.

L’opera è incentrata sulla figura classica di Didone: “donna drammaticamente consapevole della propria auto-distruzione Didone è l’immagine della donna capace di gettare tutto nell’oblio in nome della passione che in lei ha travolto e bruciato qualsiasi senso del dovere: la Didone, esempio di coraggio e integrità, si tramuta nell’icona dell’incostanza e dell’abbandono in riflesso al sentimento.” (note dell’autrice). La regia è affidata a Andrea Saitta, vincitore nel 2017 del primo premio al Festival di regia teatrale “Fantasio” di Trento, e lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia dell’Arpa di Enna, una realtà che, nel cuore della Sicilia, affronta il teatro come occasione di relazioni. Lo spettacolo replica domenica 27 gennaio alle ore 19:00.