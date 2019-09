Appuntamento con la danza orientale di Anna Virzì al Caffè Belgio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi a Palermo per gli amanti della danza orientale l'appuntamento organizzato dal Caffè Belgio di via Belgio n. 4, è uno di quelli da non perdere assolutamente. A partire dalle 20,30, si esibirà Anna Virzì dell'Accademia di Danza "A Piedi Nudi", con le magiche performance di Danza Orientale.