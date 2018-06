"Culatello", lo spettacolo per la rassegna Sipario e Cultura al cineteatro Lux

Al Cineteatro Lux lunedì 11 giugno alle ore 21, la compagnia teatrale Gentallegra mette in scena la commedia brillante "Culatello". Testi e Regia di Armando Melodia.

Cosa succede se all'improvviso due funzionari del ministero arrivano in un paese di cinquantuno anime per chiudere definitivamente il comune? Sindaco e cittadini ne inventeranno una più del diavolo per riuscire a mantenere la loro identità.

Una serie di eventi comici porteranno ad una sorpresa finale che lascerà gli spettatori a bocca aperta.