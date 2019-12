"Condividendo condivido", beneficenza e teatro: lo spettacolo sul palco del Savio

Grande serata al Teatro Savio, giovedì 12 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo “Condividendo Condivido” edizione 2019, ideato e diretto da Fabio Poeta, prodotto dalla Roxy Studio e organizzato dalla Associazione culturale Margherita.

L’ingresso è gratuito, previo ritiro del biglietto omaggio e i partecipanti saranno invitati a lasciare un libero contributo volontario in una teca solidale che sarà posta all’interno del teatro. La serata, infatti, ha due grandi obiettivi: opposizione solidale a tutte le pratiche illegali che affliggono il mondo dell'Arte, attraverso il messaggio "Io con la Mafia non c'appizzo niente" e sostenere l’Associazione Onlus "Shalom" che si prende cura di minori che versano in gravi difficoltà.

Ad esibirsi saranno tantissimi artisti. Un grande spettacolo di Danza diretto dall' Insegnante Clara Congera farà da apripista ad un intenso Live Concert dove si alterneranno 7 Artisti, mentre in platea, Maricetta Crisanti darà vita ad un emozionante live show di pittura. Non mancherà inoltre spazio per la poesia e la recitazione e il tutto sarà in un'unica, coinvolgente e brillante condivisione di pluri artistica targata Fabio Poeta. La coordinatrice dell’ evento benefico è Teresa Leto e il Photovideo è a cura di Alessandro Vancardo.

Gli artisti

Il Balletto di Palermo, diretto da Clara Congera

Fabio Poeta & Band e il loro showcase del nuovo Album Marcia Indietro

karima Monti, Cantante e Leader degli skruscio

Marianna Zammito, Cantante e leader di numerose formazioni Soul, Rock, Pop

MOP, emergente e giovanissima Rap band

Manutsa, Manuela di Salvo, Cantautrice siciliana electro folk

Benny Vassallo, leader di numerose formazioni tra cui i Blucobalto Negramaro tribute Band

Germana Nicolosi, Attrice e speaker di Radioin 102

Chiara Dragotta, Junior singer

Giulia Romano, giovanissima Attrice

Maricetta Crisanti, Pittrice, Stilista e Restauratrice

Francesco di Franco, Poeta

Sara Priolo, Presentatrice, influencer e speaker di Radioin102

Dove ritirare il biglietto omaggio