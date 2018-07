"Come fratelli", a Villa Filippina uno spettacolo per ricordare il giudice Paolo Borsellino

Il rinnovato Teatro Arena di Villa Filippina presentare una serata in ricordo dell’uomo Paolo Borsellino con il coinvolgimento di tante associazioni ed enti; a 26 anni dalla strage di via D’Amelio, una serata all’insegna del teatro, del confronto, della condivisione, dei ricordi e per non dimenticare quanto accaduto nel 1992. Alle ore 21 verrà infatti portato in scena lo spettacolo teatrale “Come fratelli” di Giovanni Libeccio, con Giovanni Libeccio, Alessandra Falanga e Gaspare Di Stefano.

Dopo il successo di Mazara e Trapani, quella di Palermo è la terza tappa della tournée prodotta da Pietro indelicato, regista della pièce teatrale. Quest’ultimo è stato un imprenditore agricolo, vittima di usura, ed è diventato un impresario di una compagnia teatrale finanziata con i fondi antiusura messi a disposizione dallo Stato; Una vittima dell'usura che oggi ha deciso di destinare l’aiuto ricevuto rinvestendolo nel teatro, trasformando in lavoro quello che prima era solo una passione e un hobby. È proprio grazie a Pietro Indelicato che lo spettacolo di Libeccio - in passato interpretato anche dal grande Luigi Maria Burruano - torna sul palco sotto una nuova veste, rivisitato nelle musiche e negli allestimenti. L’introduzione delle figura femminile, Alessandra Falanga alias Lara, allarga la prospettiva e ci racconta la mafia anche con il vissuto della “femmina” per giunta nel triplice ruolo di sorella, moglie e madre. L’evento del 19 luglio partirà già dalle ore 19:00 con una cena/aperitivo che coinvolge associazioni di produttori che operano in luoghi sequestrati alla mafia con prodotti siciliani.

Lara, sposata con Salvo è apparentemente solo spettatrice ma il suo ruolo si rivelerà cruciale. A modo suo troverà la maniera di “ribellarsi” e ridisegnare le sorti della sua famiglia. Salvo (Giovanni Libeccio) è orfano ed è cresciuto in una famiglia modesta. Conosce la mafia grazie all’amicizia con Andrea (Gaspare Di Stefano) figlio del noto boss Don Carlo, e rimane affascinato dal “luccichio” che essa emana. Andrea, è riuscito a fuggire temporaneamente al suo destino perché allontanato dalla Sicilia dopo aver visto qualcosa che non doveva. Ticket 10 euro settore unico. Prevendita presso Villa Filippina dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.