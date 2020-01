"Clara adorabile amica di Heidi", la disabilità spiegata ai bambini nello spettacolo al Lux

Sabato 25 gennaio ore 16.15 torna al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, la Compagnia Tunghi Tunghi con lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo "Clara adorabile amica di Heidi".

Lo spettacolo “Clara amica adorabile di Heidi” è una favola, ispirata al cartone animato Heidi, per divertire e allo stesso tempo sensibilizzare i bambini al rispetto di bambini affetti da disabilità. La solidarietà e l’amore saranno gli elementi che cambieranno la vita quotidiana di Clara, una bambina costretta a vivere su una sedia a rotelle. La storia si sviluppa toccando argomenti come il bullismo e la disabilità. Questo spettacolo vuole dimostrare che la disabilità non deve essere considerata una marcia in meno, ma un’opportunità di scoperta e di crescita. Perché diverso non è limite, ma arricchimento. Testi e regia di Orazio Bottiglieri. Ingresso intero: € 7.50, ingresso ridotto: € 5.50.