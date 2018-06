Circo contemporaneo e teatro di strada, lo spettacolo a Castelbuono

E’ in arrivo una serata per il pubblico castelbuonese: il prossimo 9 giugno, infatti, la Piazza Castello farà da sfondo ad una performance musicale con numeri conditi da un’alta dose di Humor e Visual Comedy.

La Compagnia Circo Ramingo nasce dalla scelta di due artisti siciliani, Marco Previtera e AnnalusiRapicavoli, di intraprendere un percorso artistico condiviso che miri alla diffusione del Teatro di Strada con professionalità e qualità artistica; aerealista lei, giocoliere/acrobata lui, lavorano sulla fusione delle loro tecniche circensi e teatrali, comunicando un linguaggio comune in spettacoli e performance adatti a tutte le età. Compagni di avventure, creano cerchi di pubblico di luogo in luogo, vivono il sogno di uno stile di vita un po’ “ramingo”, girovago, che si arricchisce continuamente e porta in scena un bagaglio tecnico ed artistico in continua evoluzione. Danza Acrobatica Aerea, Ruota Cyr e Manipolazione di cappelli sono solo alcune delle performance di alto livello tecnico che, accompagnate da trascinanti Gags comiche, sorprenderanno un Pubblico da 0 a 99 anni. “Siamo collezionisti di Emozioni, Applausi e Sorrisi sempre nuovi, che rivivono ad ogni nuovo Cerchio”. Uno show in cui il pubblico è il vero protagonista.