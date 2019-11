"Cicale scoppiate", al Teatro Jolly va in scena uno spettacolo sull'amore senza retorica

Dal 15 al 24 novembre al Teatro Jolly va in scena “Cicale Scoppiate”, un gioco teatrale i cui protagonisti, Virginia Alba e Paolo La Bruna, sono due attori che devono mettere in scena uno spettacolo sull’amore.

Non è facile mettere in scena l’amore, si rischia sempre di cadere nelle trappole della retorica, della banalità, del già visto, del già detto. E allora perché non giocare proprio con i luoghi comuni dell’amore, con le banalità, con la retorica di questo sentimento? A metà tra frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes e esercizi di stile di Raymond Queneau, questo spettacolo si diverte a portare per mano i due attori all’interno di situazioni, personaggi e stili teatrali in un crescendo di gag esilaranti ed estenuanti situazioni di coppia, proprio come due cicale che friniscono instancabilmente per amore… fino a scoppiare.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Giorgia Casiglia e si avvale della voce fuori campo di Antonio Silvia. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: Venerdì 21.15 /Sabato 17.30 – 21.30/ Domenica 18.30. Costo del biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro.