"Cibolandia", al Lux uno spettacolo su alimentazione per i piccoli e rispetto della natura

Sabato 19 gennaio ore 16.15 debutta al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, lo spettacolo "Cibolandia". Una simpatica ed istruttiva storia ambientata all'interno di un castello e basata sull'importanza dell'alimentazione per i più piccoli e il rispetto della natura. Infatti ogni scena, battuta, ogni gesto e gioco mirano a lanciare messaggi positivi e educativi in cui magia, amicizia e il puro divertimento sono gli elementi che caratterizzano la fiaba ad alto contenuto didattico, che divertirà il giovanissimo pubblico. Ingresso intero: 7.50 euro, ingresso ridotto: 5.50 euro.