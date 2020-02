"Chi si contenta gode?", sul palco del cineteatro Lux arrivano i Petrolini

Venerdì 21 febbraio ore 17.15 e ore 21.15 al Cineteatro Lux di Palermo, via F. Paolo Di Blasi 25/27, arrivano sul palco "I Petrolini" e il loro spettacolo esilarante "Chi si contenta gode?".

Visto come vanno le cose oggi, “Chi contenta...” i Petrolini intraprendono un viaggio nell’Italia di oggi, con il loro modo di vedere le cose: l’ironia e la satira e analizzano usi, costumi, mode, personaggi. Possiamo ancora avere fiducia e sperare che la politica risolva i problemi? Il nostro Onorevole anche se non riesce, almeno ci prova e ci fa divertire. Il divulgatore scientifico per eccellenza, ci parla dei chili superflui e di come eliminarli in maniera scientifica umoristica.

Da quasi 20 anni una trasmissione televisiva catalizza l’attenzione delle famiglie italiane il sabato sera e li intrattiene sino allo sfinimento in “piacevole allegria”. L’Italia è un paese di Santi, navigatori e poeti, si scopre anche pieno di cantanti. Tutti sognano di andare a “Sanremo” la vetrina più importante della canzone italiana e le occasioni non mancano.

E per chi non sa cantare ed ha voglia in ogni modo di mettersi in mostra, di farsi notare, stupire ed apparire? In televisione c’è spazio per tutti: imitatori, barzellettieri, ballerini e maghi. Ma la realtà prende il sopravvento, ed ecco allora che ci si scontra con i problemi d’ogni giorno. La spazzatura (oggi differenziata), il traffico, angoscia delle città e il parcheggio sempre più introvabile, quasi come un posto di lavoro.

La sera, sfiniti torniamo a casa e se non vogliamo assistere a quello che passa la Tv, l’alternativa è internet i social network, Facebook e le chat. Lì s’incontrano vecchi compagni e si fanno “nuove amicizie”. I “Petrolini” raccontano tutto questo accompagnati dalla musica di chitarra e mandolino, con il risultato finale di un mix gradevole, leggero, frizzante, coinvolgente, dedicato a tutti quelli che hanno capito che…nonostante tutto, la vita è bella.