"Chi è Stato?", musica e poesia in uno spettacolo contro ogni criminalità organizzata

Mercoledì 24 luglio alle ore 21, Casa della Cooperazione ospita una tappa di "Chi è Stato? Tour Antimafia", progetto culturale che si pone l’obiettivo principale di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle mafie attraverso il canale dell'arte. Il tour porta in grembo diverse proposte artistiche come teatro, canzone d’autore, poesia, arte di strada, multimedia, e si prefigge di toccare le regioni in cui il fenomeno della criminalità organizzata pone le sue più antiche radici.

Il progetto è a cura dell’associazione culturale Legione creativa e del Collettivo di militanza artistica e vede la collaborazione di: associazione culturale Legione creativa e del Collettivo di militanza artistica e si avvale della collaborazione del collettivo musicale Peppino Impastato, Ciss ong, Casa della cooperazione, associazione socio culturale Peppino Impastato, organizzazione di volontariato Miscelarti, movimento Agende Rosse - gruppo Paolo Borsellino Campania, associazione di promozione sociale A.R.Ca., Agende Rosse Campania.

Per la tappa palermitana, gli Aut Aut, il duo composto dall’attore Alessandro Cola e dal musicista Edoardo Fiorini, porteranno in scena Brucia la terra: “il racconto di quelle umanissime gesta, di quel corpo di stato di giustizia impegnato nella lotta contro la mafia e il suo endemico cancro. - commenta il duo artistico - È la storia di quei passaggi, di quelle sfide, dei trionfi e delle terribili nemesi. Paolo, Giovanni, Ninni, Beppe, e tanti altri figli d'Italia che per la giustizia hanno affrontato e combattuto il mostro a mille teste e tentacoli della mafia. Canto, versi, musica, suoni. Tragedia e farsa in una storia che sarebbe epica se non fosse realmente accaduta".

Gianluca Lancieri, cantautore e poeta, fondatore del Collettivo di Militanza Artistica porterà invece sul palco di Casa della cooperazione la performance Chi è Stato? Reading, un connubio tra canzone e poesia. Saranno letti e musicati alcuni testi dedicati a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, pezzi che riportano il grande carisma dei due magistrati, in un viaggio tra ricordi raccapriccianti dei luoghi delle stragi e il velo nero di una verità negata, che a distanza di quasi trent’anni, non è stato ancora rimosso.

Anche la tappa palermitana sarà ripresa da Flavio Puglisi che documenterà tutti gli appuntamenti del “Chi è Stato? Tour” e del viaggio coast to coast del progetto che dalla Sicilia attraverserà poi tutta l’Italia. Per partecipare alla serata è richiesto un contributo di 5 euro destinate al sostegno del progetto e delle successive tappe del tour "Chi è Stato?"