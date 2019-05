"Cchiù assai", lo spettacolo con Francesco Cristiano Russo sul palco del Teatrino

Spettacolo "Cchiù assai" a Il Teatrino, venerdì 10 maggio. "Cchiù assai": scritto e diretto da Domenico Ciaramitaro e Francesco Cristiano Russo, con Francesco Cristiano Russo, voce fuori campo Rosaria Sfragara.

Sebastiano vive una condizione particolare. Tutto è fatto di parole, quelle parole che usano gli altri per dire quelle stesse cose, quelle parole che servono a comunicare, quelle parole che per Sebastiano sono lontane , come un orizzonte che non si vede. Comunicare è sempre più difficile, Sebastiano si sente lontano da tutti, ma vicino a se stesso, con i suoi disagi, e la sua immaginazione come rifugio.

Ultimo appuntamento della prima rassegna “Il Teatrino”. Un esperimento di promozione culturale in un luogo non convenzionale che ha aperto le porte di un luogo privato per consentirne la scoperta e per creare degli incontri in un’atmosfera più intima, senza barriere tra artisti e pubblico. Un modo originale per avvicinarsi al teatro, riducendo le distanze ed amplificando le emozioni. I posti sono limitati.



