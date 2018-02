Carissimo Pinocchio, il musical sulla celebre fiaba approda sul palco del teatro Orione

La celebre fiaba, che ha affascinato migliaia di persone, torna a Palermo in una nuova veste: il musical, e inizierà il suo nuovo viaggio presso il teatro Orione di Palermo il 17 e 18 febbraio.

Quindici performer in scena, diretti dal regista Claudio Saia (Diplomatosi all'accademia "Professione Musical" di Parma, alla sua prima esperienza da regista ma avente alle spalle dieci anni di esperienza nel campo teatrale e musicale in veste di performer) con la direzione artistica di Giuseppe Minnella (Ballerino - Coreografo Palermitano con esperienza ventennale), le coreografie di Stefania Matta, i costumi di Fabrizio Buttiglieri, le scenografie di Giovanni Vallone e la coordinazione artistica di Martina Petrungaro.

"Carissimo Pinocchio - il musical" arriva a teatro e ha come protagonista il vivace Pinocchio, uno dei personaggi più amati dal pubblico adulto e un simpatico "amico" per i più piccoli, che insieme ad altri celebri personaggi quali il Grillo Parlante, Il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina e tanti altri, racconterà la sua storia trascinandovi in un turbinio di emozioni e magia. Un musical ricco di musica, colori, insegnamenti, personaggi e risate per regalare un'ora intensa di spensieratezza e allegria a grandi e piccini.

"Pinocchio è di certo un bel mascalzone, ma ha un cuore buono! Deve solo crescere, cambiare. Conoscerà tante persone nel suo cammino e piano piano capirà la differenza tra buono e cattivo, tra giusto e sbagliato e tutte le avventure che vivrà gli insegneranno qualcosa di molto importante. Una favola storica resa in Musical che sarà in grado di coinvolgere tutte le fasce d'età grazie ai suoi numerosi piani di lettura: la favola divertente per i più piccoli e una bella scoperta per gli adulti ed una piacevole reminiscenza per i nonni. Una storia indimenticabile in scena in carne ed ossa accompagnata da splendide musiche e da mille colori. Pinocchio, un piccolo burattino con il sogno di diventare un bambino vero".

Biglietti: I Settore 12 euro; II Settore 10 euro; III Settore & Galleria 8 euro; ridotto bambini (fino 12 anni) 8 euro e i bambini sotto i 3 anni non pagano salvo richiesta esclusiva del posto a sedere. Il costo del biglietto ridotto vale per qualsiasi settore.

