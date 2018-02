"Cara Sicilia" al teatro Brancaccio, in scena una pièce che rende omaggio all'Isola

Si racconterà della Sicilia e delle emozioni che solo quest’isola sa donare con “Cara Sicilia”, la pièce teatrale diretta dal giovane Damiano Bonanno che andrà in scena al teatro Brancaccio di Palermo venerdì 16 e sabato 17 febbraio, alle ore 21:30.

“Cara Sicilia” è anche un vero e proprio spettacolo che unisce i testi alla musica e alle danze, e attraverso cui si porta in scena una tematica, purtroppo, di grande attualità che vede tanti giovani andar via da questa terra alla ricerca di un lavoro, e quindi di un futuro migliore. È quanto accade al giovane protagonista, interpretato da Damiano Bonanno che, tra tradizione e modernità, aprirà il suo cuore e parlerà dell’amata terra che sta per lasciare. Una Sicilia che apparirà in tutta la sua bellezza raccontata con passione e romanticismo, tra sorrisi e riflessioni, attraverso gli occhi e il cuore di un ragazzo consapevole della sua scelta.

La pièce teatrale si arricchisce della partecipazione di Carlo D’Aubert, attore e Direttore artistico del teatro Brancaccio, dei brani musicali a cura di Roberto Mastrilli e Chiara Radosta, e delle performance degli artisti Danila Di Simone e Pietro Mistretta. Inoltre, danzeranno le ballerine Giulia Fabra e Martina Trapolino con le coreografie di Clara Congera.

"L’idea è nata per puro gioco un giorno d’agosto - spiega il regista Damiano Bonanno - quando presi la decisione di girare tutta la Sicilia per poter trovare ogni spunto possibile per farne poi uno spettacolo. In due settimane sono riuscito a raggiungere quasi tutte le province siciliane e così, già dal mio ritorno, sono nate le prime due idee di “Cara Sicilia”. Una cosa che non dimenticherò mai - conclude - è stato il rapporto con la gente, per strada, da cui ho attinto informazioni e curiosità che si incastravano perfettamente col lavoro che cercavo di portare avanti". Ingresso 8 euro.