"Cappuccetto Rosso e il lupo", lo spettacolo sul palco del cineteatro Lux

Sabato 23 febbraio ore 16.15 debutta al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, lo spettacolo "Cappuccetto Rosso e il lupo". Il rifacimento della bellissima favola di Cappuccetto rosso e il lupo rappresentata in chiave teatrale perfettamente adattata ad un pubblico di piccoli spettatori che hanno voglia di vivere e imparare da questo meraviglioso racconto a teatro. In scena la compagnia de "L'Incanto di Iris" con Ornella Mormile, Carmen Di Bella, Carlo Teresi e Andrea Lombardo. Testi e regia di Lucia Incarbona. Ingresso intero: € 7.50. Ingresso ridotto: € 5.50.