"Caos", lo spettacolo di Paolo Tinnirello sul palco del cineteatro Roma di Bagheria

"Il battere delle ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas". Cit. Edward Lorenz. In questa semplice frase è racchiusa la Teoria del caos, secondo la quale tutti noi siamo collegati l'uno all'altro nel principio di causa-effetto.

Studiando tutte le variabili, è possibile prevedere il #futuro? Esiste un destino, o siamo noi stessi a plasmarlo? E' tutto già scritto, o siamo padroni e artefici della nostra #vita? Il primo imperdibile spettacolo di illusionismo psicologico, ricco di esperimenti con il pubblico, il vero e unico protagonista dello #show. Lasciatevi trasportare dalle meraviglie e dai misteri della #mente, lasciatevi sorprendere ed emozionare dal potere delle vostre scelte. Per la prima volta nel panorama siciliano uno spettacolo mai visto, che si inserisce nella ricca programmazione del magnifico Cine Teatro Roma di Bagheria: vi aspettiamo il 22 Novembre 2018 alle ore 21.00.

Spettacolo di Paolo Tinnirello. Regia di Matteo Volpe. Regia audio/luci di Eddy Baldi. Consigliato per un pubblico dai 14 anni in su. Il teatro mette a disposizione l'altra sala per il pubblico più piccolo che verrà intrattenuto dalla proiezione di un film.