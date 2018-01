Cabarè Varietè, lo spettacolo tra circo e musica al Teatro Mediterraneo Occupato

Il Teatro Mediterraneo Occupato presenta lo spettacolo di teatro circo e musica Cabarè Varietè 11- The theatre circus humor show. Quest'anno doppia replica, il 3 e 4 gennaio dalle 19.30 per l'apertura del teatro visita dello Zoo, dalle 21.15 per lo spettacolo.

Il Cabarè Varietè è un evento artistico di Quinzio Quescenti e Peppino Marabita che collabora con diverse realtà tra cui il Circ'opificio, Circ-All, TMO e con il sostegno della Fabbrica 102. Come succede da tre edizioni a questa parte, ci sarà un allestimento pre-show e a seguire il Varietà condotto da Peppino Marabita e Quinzio Quiescenti. Il TMO – Teatro Mediterraneo Occupato è situato in via Martin Luther King, 6, Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo. L'ingresso situato di fronte lo slargo per entrare in Favorita.