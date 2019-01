"C Factor", il varietà di Antonello Costa fa capolino sul palco del Teatro Jolly

Una satira sull'illusione di raggiungere il successo e sulla facilità di perderlo. Dal 25 gennaio al 3 febbraio va in scena al teatro Jolly “C Factor”, il 13esimo varietà di Antonello Costa, considerato da anni uno dei massimi rappresentanti di questo genere. Un fantomatico produttore organizza dei provini promettendo la possibilità di esibirsi nei programmi televisivi più famosi. Tra questi c'è Antonello Costa, comico impegnato… a trovare un lavoro. Due ore di spettacolo totalmente nuovo che vedrà l’attore comico approfondire le sue performance di cantante, ballerino e showman, recitando e coinvolgendo il pubblico sino a scambiare gli ignari spettatori per altri provinanti. Tony Fasano e gli anni 70, il rapper Mc Adelio, la macchietta O' gallo e a gallina, gli omaggi a Pino Daniele e a Natalino Otto sono solo alcuni dei numeri presenti nello spettacolo. Sul palco affiancano l’autore anche Antonella Costa, Pierre Bresolin e il corpo di ballo. Un varietà seriamente comico, perché il motto di Costa è: “Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere”. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: venerdì 21.15, sabato 17.30 – 21.30, domenica 18.30. Il costo del biglietto è di 18 euro intero e di 16 euro ridotto.