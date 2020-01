"C'eravamo tanto armati", la commedia brillante con Bottiglieri e Saitta sul palco del Lux

Venerdì 24 gennaio ore 17.15 e ore 21.15 torna al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, il teatro con lo spettacolo inedito "C'eravamo tanto armati" , commedia brillante con Orazio Bottiglieri ed Eduardo Saitta.

Entrambi arruolati per contrastare la crisi di lavoro lu i Alfio un catanese sornione, religioso ma non troppo, timoroso sempre nascosto dietro le sue doppie lenti e poi Rosario un palermitano sovrappeso, innamorato della sua famiglia, sapientone e disciplinato, forse troppo, spesso partono in missione, consapevoli e spinti dai benefici economici, vengono dimenticati dall’Esercito Italiano, la radio non funziona, il cibo scarseggia, i due protagonisti si ritrovano ad occupare il tempo con serie riflessioni, discorsi filosofici, prese in giro, ironia e comicità.

La contrapposizione calcistica, la diversa formazione è spesso oggetto di ilarità, che accompagna lo spettatore in un viaggio teatrale che lo porterà a profondi quesiti “perché la guerra”, “la guerra è l’unico viaggio dove al ritorno si è sempre di meno”, “perché ci odiamo”. Una commedia comica in diversi punti, riflessiva, con un messaggio particolarmente emozionante, con un finale imprevedibile. Un'opera unica per contenuti, sviluppata nei dettagli, si ride sicuramente, ma si riflette parecchio e ci si emoziona, sognando il ritorno a casa dai propri cari.

I due protagonisti nella loro umanità, manifestano le debolezze dell’uomo, la crudeltà della vita e le conseguenze delle scelte scellerate di chi comanda il mondo, in una chiave comica che per certi versi manifesta l’amore dell’autore per Luigi Pirandello e i suoi scritti.