"Il berretto a sonagli", la commedia di Pirandello sul palco del Teatro Valdese

Pupi siamo. Lo Spirito divino entra in noi e si fa pupo…quanto di vero può esserci in queste parole di Pirandello? Da tali premesse, l’Associazione culturale Labe Laboratorio Espressivo, porta sulla scena uno dei testi più rappresentativi del teatro pirandelliano: "Il Berretto a sonagli".

Lo spettacolo, saggio del laboratorio teatrale di secondo livello, con la regia di Alberto Cordaro, andrà in scena: mercoledì 9 maggio alle ore 21 ed in replica giovedì 10 maggio alle 21, presso il Teatro Valdese di via dello Spezio 43, Palermo. Ingresso con invito. (Per l'ingresso allo spettacolo occorre ritirare l'invito cartaceo entro martedì 8 maggio, scrivendo all'indirizzo mail: labeculturale@gmail.com).