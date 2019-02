"Il berretto a sonagli", il teatro dei Saitta sbarca prima sul palco del Lux poi al Colosseum

Saranno la voce, il volto e la passione del Maestro Salvo Saitta a dar vita allo scrivano Ciampa, protagonista de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, rappresentato venerdì 1 marzo alle 21.15 Teatro Lux, sabato 2 marzo alle 21.15 e domenica 3 marzo alle 17.45 al Teatro Colosseum di Palermo.

Dopo il successo ottenuto la scorsa estate, quando la compagnia guidata da Saitta ha emozionato il pubblico di Villa Filippina, la piéce torna a grande richiesta nel capoluogo siciliano che si appresta ad accogliere uno spettacolo con all’attivo innumerevoli repliche. Nata dalla folle genialità dello autore siciliano, a quasi cento anni di distanza dalla sua prima stesura, “A birritta cu’ i ciancianeddi” (titolo della prima versione) racconta le vicende di un presunto tradimento, similarmente a quanto al giorno d’oggi accade all’interno delle moderne produzioni televisive.

Un precursore dei tempi Pirandello, capace di sdoganare temi come l’emancipazione femminile attraverso una commedia che, interpretata per la prima volta da Angelo Musco, racchiude in sé tutto il sapore della sicilianità d’un tempo. «Nel nostro repertorio abbiamo tanta varietà- esordisce Eduardo Saitta, 39enne regista della pièce- perché penso sia giusto offrire al pubblico sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Il nostro fiore all’occhiello però rimane Pirandello, un autore del quale sia io che mio padre siamo innamorati. In particolare, “Il berretto a sonagli” è un testo che ci ha permesso di portare il nostro teatro in giro per l’Italia, riscuotendo sempre grande successo. Un testo che possiamo definire assolutamente uno dei nostri cavalli di battaglia».