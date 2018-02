Beppe Grillo torna sul palco nei panni del comico, lo spettacolo al teatro Golden

Il 12 aprile a Palermo al Teatro Golden alle ore 21, in scena il nuovo spettacolo di Beppe Grillo dal titolo “Insomnia”: l'insonnia che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull'ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, raccontata in un work in progress creativo. Con l’organizzazione firmata da Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Un viaggio nella vita del comico che dal mondo dell’informazione auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe Grillo si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell'attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali ctbox.it / circuitoboxofficesicilia.it/ ciaotickets.com/ ticketone/ botteghino del Teatro Golden