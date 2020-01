Lercara Friddi, "Christmas Charity Night": a Palazzo Sartorio lo spettacolo benefico

Venerdì 3 gennaio alle ore 20,30, al Palazzo G. Sartorio di Lercara Friddi, spettacolo di beneficenza "Christmas Charity Night". Due le ospiti di eccezione, la scrittrice e poetessa Sara Favarò e la cantante Jazz Roberta Pecoraro che ha anche curato la direzione artistica della serata. La cantante sarà accompagnata dal trio composto dai Maestri Emilio Garofalo e Giacomo Lucchese. Sara Favarò racconterà, con l'ausilio delle slide delle illustrazioni di Sara Carramusa, la storia delle origini di Babbo Natale, fin dalle sue origini che datano dal 260 d.C. in Turchia.

Durante la serata, organizzata dal Rotaract Palermo Lercara Friddi in collaborazione con il Rotary Lercara Friddi e il Comune, verrà promossa una raccolta fondi per l'arredamento di un locale, all'interno della parrocchia San Gaetano Maria SS. del Divino Amore, le stessa del Beatro Don Pino Puglisi, per gli adolescenti che frequentano la Parrocchia.

Chiunque farà un'offerta potrà partecipare al sorteggio di una cesta di prodotti tipici locali. Vi sarà la testimonianza dei volontari che operano quotidianamente presso la Parrocchia. Già lo scorso anno si era svolta la prima edizione dello spettacolo di beneficenza, sempre con la direzione e la partecipazione di Roberta Pecoraro, Sara Favarò e altri artisti e, con i fondi raccolti, è stato realizzato uno spazio ludico per i bambini fino ai 10 anni della stessa chiesa. Quest'anno l'impegno del Rotaract è rivolto ai ragazzi, pilastro fondamentale per la Parrocchia di 3P.