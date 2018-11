Orlando, Rinaldo e Angelica insieme per l'autismo: beneficenza in uno spettacolo di pupi

Non combatteranno soltanto per conquistare il cuore di Angelica, Orlando e Rinaldo, ma anche a fianco di chi ogni giorno deve vedersela con le piccole e grandi difficoltà dell'autismo.

Sarà un pomeriggio solidale, quello di domenica 25 novembre alle 17 al Museo internazionale delle Marionette, che metterà in scena lo spettacolo di opera dei pupi “La battaglia di Orlando e Rinaldo per la bella Angelica”. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto Autonomia Autismo Accoglienza. Lo spettacolo sarà aperto a chi farà una donazione minima di 10 euro dietro presentazione dell'invito che riceverà dopo avere effettuato la donazione solidale via bonifico o con contanti.