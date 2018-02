"Il barbiere di Siviglia" al Gran Teatro Tenda, l'esilarante opera lirica di Rossini a Palermo

Dal 23 al 25 febbraio in scena "Il barbiere di Siviglia" presso il Gran Teatro Tenda Palermo di via dell’Autonomia Siciliana, l’esilarante opera lirica di Gioacchino Rossini.

Il conte d'Almaviva, uomo spagnolo ricco e potente, si innamora di Rosina, una giovane orfana sivigliana, di cui il tutore Bartolo è innamorato e deciso a sposare. Per evitare sorprese il tutore tiene Rosina segregata in casa proibendole ogni contatto con l'esterno. Il conte d'Almaviva per vederla e parlarle va in incognito a Siviglia sotto il nome di Lindoro. Figaro, barbiere di Siviglia, lo riconosce e deciso ad aiutarlo escogita con lui alcuni stratagemmi per far sì che il conte riesca a comunicare con l'amata attraverso dei biglietti. Bartolo, intanto, gelosissimo, decide di sposare Rosina e per screditare l'avversario lo calunnia. Figaro interviene con i suoi maneggi perché il tutore Bortolo non l'abbia vinta.