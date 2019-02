"Autobiografia del mio amico immaginario", lo spettacolo al Piccolo Teatro Patafisico

"Autobiografia del mio amico immaginario" di e con Ivan Talarico andrà in scena al Piccolo Teatro Patafisico di via Gaetano La Loggia a Palermo questo fine settimana, venerdì 8 e sabato 9, alle 21 (costo del biglietto 7 euro).

A volte è difficile mettersi nei panni degli altri, ma spesso è complicato anche essere sé stessi. L'unica possibilità, quindi, è vivere altrove, lontano dagli altri e lontano da noi. Ivan Talarico, con la sua chitarra, ci porta nel mondo del suo amico immaginario, dove tutto è possibile e impossibile, dove tutto sembra normale ma anche no. Tra brevi discorsi e canzoni, Ivan non parla mai di se stesso e della sua vita, ma parla sempre tra sé e sé. Per ascoltarlo bisogna stare vicini a lui. Per capirlo bisogna stare vicini a noi.

Ivan Talarico, nato a Lecco nel 1981 è cantautore, poeta, teatrante, ha pubblicato due libri di poesie con Gorilla Sapiens Edizioni, è stato ospite al Premio Tenco, vincitore e miglior testo a Musicultura 2015. Ha scritto e interpretato cinque spettacoli teatrali con la sua compagnia “DoppioSenso Unico”, portandoli in scena in molti teatri e spazi italiani. Il suo ultimo concerto “Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro” ha debuttato a gennaio al Teatro Vascello registrando un sold out ed è stato in tour in tutta Italia. Nel tempo libero scioglie ghiacciai a scopo ludico.