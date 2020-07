Il Teatro Biondo va all'Orto Botanico: "Aulularia", la fabula della pentola d’oro in scena all'aperto

Il Teatro Biondo di Palermo torna in scena “dal vivo” con Aulularia, una delle più note e divertenti commedie di Plauto. Dopo l’Abbecedario della quarantena, il saggio degli allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo”, che è stato seguito nell’Atrio di Palazzo Riso da una settantina di spettatori e che ha superato le 30.000 visualizzazioni in diretta streaming, il teatro diretto da Pamela Villoresi proporrà la sua nuova produzione all’Orto Botanico di Palermo, dal 7 al 12 luglio, grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi e Coop Culture.

Aulularia, ovvero la Fabula della pentola d’oro, sarà proposta con la traduzione e l’adattamento di Michele Di Martino per la regia di Francesco Sala. Protagonisti sono Edoardo Siravo, Paride Benassai, Marco Simeoli, Stefania Blandeburgo, Gabriella Casali, Antonio Silvia, Simona Sciarabba e Domenico Ciaramitaro. Le scene sono di Luca Mannino, i costumi di Dora Argento, le luci di Antonio Sposito. Assistente alla regia è Valentina Enea.

Aulularia andrà in scena all’Orto Botanico di Palermo ogni sera alle ore 21.00, da martedì 7 a domenica 12 luglio. Sono disponibili circa 150 posti, la cui disposizione rispetta il distanziamento previsto dalle norme di contenimento anti-Covid. Posto unico 12 euro. Prevendite su vivaticket.it, oppure direttamente in teatro previa prenotazione alla mail promozionale@teatrobiondo.it. Le prenotazioni dovranno essere confermate in biglietteria entro le 20.15 della sera dello spettacolo.