"Arriverà la regina", al Teatro Sant'Eugenio va in scena la commedia dall'eco british

Si intitola “Arriverà la Regina” ed è una commedia brillante, in atto unico, scritta e diretta da Alberto Cordaro che andrà in scena venerdì 25 ottobre, alle ore 21:00, presso il teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/40 a Palermo. Lo spettacolo è organizzato dal teatro Sant’Eugenio in collaborazione con l’associazione culturale palermitana “Labe laboratorio espressivo”.

In scena gli attori Antonella Scalici, Luciano Sabatino, Germana Nicolosi, Adriana Siino e Carlo Teresi. Le scenografie sono di Valentina Conigliaro. Manchester UK 1977. In occasione del suo compleanno regale, ovvero di corona, la regina Elisabetta in persona farà visita a tre famiglie modello del Regno, le cosiddette happy family. Per vedere se la famiglia scelta sia all’altezza dell’incontro, verrà inviata una dipendente del buon costume reale che dovrà esaminarne i requisiti. In famiglia intanto è tornato Tom, richiamato per l’occorrenza. Lui è stato sempre un figlio ribelle e fuori dalle regole. Tom si presenta con un’amica di nome Violet che intende sposare, ma quest’ultima nasconde una sorpresa tale da poter mandare all’aria l’incontro con sua maestà.

Un susseguirsi di gag e situazioni grottesche accompagneranno la vicenda, in una sorta di immaginaria partita a scacchi giocata dai protagonisti. Un’analisi sui rapporti umani e sulle apparenze che spesso nascondono i veri conflitti all’interno delle famiglie. Il confronto e l’accettazione del diverso al di fuori delle maschere sociali che ci costringono a vedere la vita attraverso dei cliché. Costo biglietti: 12 euro al botteghino | 10 euro, in prevendita, con posto numerato.